(CNN)-- خسرت روسيا ما يقرب من 3٪ إلى 5٪ من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها وأصولها العسكرية الأخرى داخل أوكرانيا - مقارنة بخسائر أوكرانيا بنحو 10٪ من قدراتها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على أحدث المعلومات الاستخبارية.

يحذر المسؤولون الأمريكيون والغربيون من صعوبة حساب هذه النسب ومن المرجح أن تتغير - ليس فقط لأن كلا الجانبين يواصل تكبد الخسائر مع استمرار الحرب المستمرة منذ أسبوع، ولكن أيضًا بسبب إعادة إمداد القوات الروسية والأوكرانية.

لكن اختلال التوازن الكبير يسلط الضوء على تقييمات قاتمة من المسؤولين الأمريكيين والغربيين أنه على الرغم من المقاومة الشديدة غير المتوقعة من قبل أوكرانيا، التي أبقت المدن الكبرى بعيدًا عن سيطرة روسيا، فمن المرجح أن تطغى عليها بينما تطلق روسيا مرحلة مكثفة وأقل تمييزًا من هجومها.

وعلى الرغم من المساعدة الغربية، يقول المسؤولون الأمريكيون إن أوكرانيا لا تزال تتفوق عليها روسيا إلى حد كبير. اعتمدت موسكو في البداية بشدة على صواريخ كروز الأكثر دقة، وفقًا لمصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية، مما أدى إلى تدهور شديد في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية. في غضون ذلك، واصلت أوكرانيا استهلاك إمداداتها من صواريخ جافلين المحمولة على الكتف.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع مراسل CNN ماثيو تشانس، الثلاثاء: "لقد تحدثت إلى بايدن عدة مرات، وقلت لهم مرات عديدة أن أوكرانيا ستقاوم وتقاتل أقوى من أي شخص آخر، لكننا لوحدنا ضد روسيا لن نديرها".

وقال مسؤول استخباراتي غربي كبير إن أوكرانيا "بحاجة إلى القطع الكلاسيكية من المعدات الآن. إنهم بحاجة إلى الرصاص، يحتاجون إلى ضمادات. سوف يحتاجون إلى الوقود. إنهم سيحتاجون إلى الذخيرة، بالإضافة إلى الدعم الإنساني للمساعدة في المساعدة الطبية، ودعم المستشفيات، سواء لجرحى القتال أو للمدنيين الذين أصيبوا".

وقال المسؤول إنهم "سيحتاجون إلى الكثير من الذخيرة وإعادة الإمداد بالأسلحة، لأن القوة الروسية متفوقة عدديًا ونوعيًا".

وأعلن زيلينسكي صباح الأربعاء أن ما يقرب من 6000 جندي روسي قتلوا خلال الأيام الستة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مسؤول استخبارات غربي كبير، صباح الأربعاء، إن التقديرات الغربية مشابهة - حوالي 5800 - لكنه حذر من أن "رقمي من أمس".

يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن روسيا تغير تكتيكاتها الآن، وفقًا لمسؤول أمريكي. بينما بدأت موسكو بنهج أسلحة مشتركة أكثر حداثة - وهو نهج بدا أيضًا أنه يتجنب استهداف البنية التحتية المدنية - فقد تحولت الآن إلى ما أسماه هذا المسؤول استراتيجية "الإبادة البطيئة". ويتوقع المسؤولون استمرار القصف بالأسلحة الثقيلة واحتمال قيام "عشرات الآلاف" من القوات بالزحف إلى المدن الأوكرانية الكبرى، على حد قول هذا المسؤول.

وقال مسؤول غربي آخر أيضًا إن هناك شعورًا بأن الصراع قد يتحول إلى حرب استنزاف طاحنة - وليس الحملة السريعة التي كان كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاستخبارات الأمريكية اللذان توقعا أنها ستؤدي إلى سقوط كييف في غضون أيام.