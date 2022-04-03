(CNN)-- عدّلت روسيا استراتيجيتها الحربية في أوكرانيا للتركيز على محاولة السيطرة على دونباس ومناطق أخرى في شرق أوكرانيا في موعد مستهدف في أوائل مايو/ أيار، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية.

بعد أكثر من شهر من الحرب، لم تتمكن القوات البرية الروسية من السيطرة على المناطق التي تقاتل فيها.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعرض لضغوط لإثبات قدرته على تحقيق النصر، وشرق أوكرانيا هو المكان الذي من المرجح أن يكون فيه قادرًا على القيام بذلك بسرعة. وبحسب مسؤول أمريكي، فإن تقييم الاستخبلرات الأمريكية تشير إلى أن بوتين يركز على 9 مايو/ أيار، "يوم النصر" لروسيا.

9 مايو هو عطلة بارزة في التقويم الروسي، وهو اليوم الذي تحتفل فيه البلاد باستسلام النازيين في الحرب العالمية الثانية باستعراض ضخم للقوات والأسلحة عبر الميدان الأحمر أمام الكرملين. ويقول المسؤولون إن بوتين يريد أن يكون قادرًا على الاحتفال بانتصار - من نوع ما - في حربه في ذلك اليوم.

لكن مسؤولين آخرين لاحظوا أنه حتى لو كان هناك احتفال روسي، فإن النصر الفعلي قد يكون بعيدًا.

وقال مسؤول عسكري أوروبي: "سيقيم بوتين موكب نصر في 9 مايو بغض النظر عن حالة الحرب أو محادثات السلام. ومن ناحية أخرى: موكب نصر بأية قوات وآليات؟"

ومع ذلك، يقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن أي مواعيد نهائية قد تحددها موسكو خطابيًا لا تغير الواقع على أرض الواقع الذي يبدو أن روسيا تستعد لاحتمال امتداد الصراع في أوكرانيا.

وقال دبلوماسي أوروبي إنه بينما يتحدث الكرملين بتفاؤل، يستعد بوتين "لحرب طويلة على غرار الشيشان، لأنه، إلى حد ما، ليس لديه مكان آخر يذهب إليه".

ويرى المسؤولون أن هناك عدة أسباب وراء الإطار الزمني للشهر المقبل. مع انتهاء جليد الشتاء وخفة الأرض، سيكون من الصعب على الوحدات البرية الروسية الثقيلة المناورة، مما يعني أنه من الضروري لهذه القوات أن تصل إلى مكانها في أقرب وقت ممكن، حسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية.

المقاتلون المدعومون من روسيا موجودون بالفعل في تلك المنطقة منذ سنوات. ومنطقة دونباس في شرق أوكرانيا هي المكان الذي سيطرت فيه القوات الانفصالية الروسية على الأراضي في عام 2014. قبل غزو موسكو لأوكرانيا، أعلن بوتين أنه يعترف بجمهوريتين مستقلتين في منطقة دونباس.

وأشار المسؤولون الأوكرانيون علنًا إلى التاريخ أيضًا. وقال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، الخميس: "قبل 9 مايو، حدّد بوتين هدف استعراض النصر في هذه الحرب".

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني السابق، أرسيني ياتسينيوك، لمراسل CNN، الجمعة، أن الأوكرانيين يعتقدون أنهم يواجهون "شهرًا معقدًا وصعبًا للغاية" حيث يحاول بوتين الوفاء بالموعد النهائي.

"هدفه النهائي كان وسيصبح السيطرة على أوكرانيا، لكنه فشل"، قال ياتسينيوك وأرجع ذلك إلى التصميم القوي للغاية للجيش الأوكراني والوحدة القوية للغاية لأوكرانيا والعالم الغربي، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "حتى الآن، بقدر ما أرى، تحول بوتين إلى الخطة ب. ما أراه هو أن هذه الخطة ب لها موعد نهائي نوعًا ما. الموعد النهائي هو التاسع من مايو".

وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تقدر أيضًا أن بوتين يستعد الآن لأول مرة لتسمية قائد عام للحرب في محاولة لتحقيق نجاحات روسية أكبر. الاعتقاد الأمريكي هو أن بوتين من المرجح أن يسمي جنرالًا كان في الجنوب لأن هذا هو المكان الذي نجح فيه الروس في تحقيق أهدافهم.