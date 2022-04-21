من لاعب كريكيت إلى رئيس وزراء باكستان.. تعرف إلى عمران خان

استمع إلى رسالة التهديد بالقتل التي كشفت عنها إلهان عمر حديثًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لقاء جمع النائب الأمريكية إلهان عمر مع رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان وسط تفاعل واسع.

أهم شي السجّادة اللي وراهم 😅 - الاول قبوري تربّى في كنف الغرب واستخباراته - الثانية داعمة للشذوذ الجنسي ومتزوجة اخيها *الاخونج كانوا يقدّمونهم كشخصيّات عظيمة تمثّل الاسلام والمسلمين وتناصر قضاياهم 🤷🏻‍♂️ https://t.co/ThsOhpH4O9

وأبرز نشطاء صورة سجادة إلى اليسار من الصورة التي أعادت النائب الأمريكية نشرها على صفحتها الرسمية بتويتر.

تمكّنت امريكا من الإطاحة بعمران خان ، فقامت "الامريكية" الهان عمر بزيارته في منزله. ملاحظة : سجادة الصلاة المعلقة وكأنه متعمد أن يظهر هذه الصورة https://t.co/yx6NrefJor

وشهدت باكستان، الأحد الماضي، احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد عزل عمران خان، وما ردده المتظاهرون من مزاعم أدلى بها خان بأن عزله كان جزءًا من مؤامرة أجنبية مرتبطة بالولايات المتحدة.

تمكّنت امريكا من الإطاحة بعمران خان ، فقامت "الامريكية" الهان عمر بزيارته في منزله شذّاذ الآفاق في امريكا ، الهان عمر ورفاقها: هل يخدمون الاجندا الأمريكية ، أم يخدمون اجندا لوبيات المصالح ، التي دفعت بهم ليتغلغلوا في مراكز صنع القرار الأمريكي وكلّه بالديموقراطية أي DEMOCRACY https://t.co/VkmDs2DMUu

وكان أعضاء البرلمان الباكستاني قد صوتوا على تعيين زعيم المعارضة شهباز شريف، رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد، خلفًا لعمران خان الذي صوت البرلمان على حجب الثقة عنه.

التم المتعوس على خايب الرجا.. #عمران_خان #الهان_عمر https://t.co/p3nkv2AnWq

وحصل شريف على 174 من أصل 342 صوتًا في البرلمان. وسيشغل منصب رئيس الوزراء حتى الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع إجراؤها في عام 2023.