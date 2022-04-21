سجادة معلقة بخلفية صورة للنائب الأمريكية إلهان عمر وعمران خان تثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لقاء جمع النائب الأمريكية إلهان عمر مع رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان وسط تفاعل واسع.

وأبرز نشطاء صورة سجادة إلى اليسار من الصورة التي أعادت النائب الأمريكية نشرها على صفحتها الرسمية بتويتر.

وشهدت باكستان، الأحد الماضي، احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد عزل عمران خان، وما ردده المتظاهرون من مزاعم أدلى بها خان بأن عزله كان جزءًا من مؤامرة أجنبية مرتبطة بالولايات المتحدة.

وكان أعضاء البرلمان الباكستاني قد صوتوا على تعيين زعيم المعارضة شهباز شريف، رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد، خلفًا لعمران خان الذي صوت البرلمان على حجب الثقة عنه.

وحصل شريف على 174 من أصل 342 صوتًا في البرلمان. وسيشغل منصب رئيس الوزراء حتى الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع إجراؤها في عام 2023.

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