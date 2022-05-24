وزير الدفاع الأمريكي: استراتيجية بوتين تجاه أوكرانيا "غير معروفة"

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(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين، إن "الاستراتيجية الشاملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بأوكرانيا غير معروفة".

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وردا على سؤال من أورين ليبرمان من شبكة CNN عما إذا كان بوتين سيعمل على استخدام الطعام والطاقة والهجرة كأسلحة خلال حربه على أوكرانيا، قال أوستن، في تصريحات بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بمناسبة انعقاد اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، إن "العالم قد رأى الرئيس الروسي يستخدم عددًا من الأدوات المختلفة منذ بداية الحرب".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه في بداية الغزو، استخدم بوتين "القوة الهائلة للاستيلاء على كييف واستبدال الحكومة، لكن ذلك فشل وتم إبعاد قواتهم".

وتابع: "لذا رأيناهم يتقدمون بشكل بطيء وغير ناجح في ساحة المعركة، والرئيس الروسي يستخدم بالفعل أدوات أخرى للقوة، ولكن من حيث ماهية استراتيجيته الشاملة، فهذا أمر غير معروف".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي قال إن حوالى 20 دولة أعلنت عن تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا.

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