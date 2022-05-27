مسؤول أمريكي يكشف عن خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا

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(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، يوم الخميس، إن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا فقدت ما يقرب من 1000 دبابة وأكثر من 350 مدفع، بالإضافة إلى ما يقرب من 30 طائرة وأكثر من 50 طائرة هليكوبتر حتى الآن.

وأضاف المسؤول، للصحفيين، أنه "مع كل هذه الخسائر، تقدر الولايات المتحدة أن "الروس استغلوا قدرا هائلا من معداتهم وأفرادهم في هذه المعركة، وتكبد الأوكرانيون خسائر، وكذلك تكبد الروس خسائر".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "يتمتع الروس بالتفوق هنا من حيث عدد الموارد التي يمكنهم استخدامها في هذه المعركة، من حيث الأشخاص والمعدات والأسلحة، وعلينا فقط أن نضع ذلك في الاعتبار".

وذكر أن روسيا لديها 110 كتيبة حاليا في أوكرانيا، حيث أنها أضافت حوالي 13 كتيبة في حوالي أسبوعين ونصف، وتوجد أكبر قوة روسية في الجنوب.

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية حققت "بعض المكاسب" عندما كانت فى طريقها نحو مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك.

وقال المسؤول الأمريكي إن بلاده تقدر أن الأوكرانيين "استمروا في دفع القوات الروسية بعيدًا" عن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وأضاف "لذا لا هناك تغيير كبير ".

وذكر المسؤول للصحفيين أن 85 من المدافع الهاوتزر M-777 التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال حزم المساعدات العسكرية الثلاث الأخيرة تستخدم في الخطوط الأمامية للحرب.

وأضاف المسؤول أنه من بين 209 آلاف مقذوف من عيار 155 ملم وعد بإرسالها إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة، تم نقل 190 ألفًا منها، وكذلك تم نقل 9 طائرات هليكوبتر من إجمالي 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17 تعهدت بها الولايات المتحدة.

وقال المسؤول إن آخر طائرتين هليكوبتر ستصلان "في وقت لاحق هذا الشهر أو في وقت مبكر جدا في يونيو/ حزيران".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" يواصلون تدريب الجنود الأوكرانيين على أنظمة الأسلحة خارج أوكرانيا.

وذكر المسؤول أن حوالي 20 جنديًا أوكرانيًا يكملون تدريباتهم على الطائرة بدون طيار Phoenix Ghost التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقال المسؤول إن بلاده تساعد أيضًا في تسهيل تدريب الأوكرانيين على الصواريخ بعد أن وافقت الدنمارك على المساهمة بقاذفات ومركبات لأوكرانيا.