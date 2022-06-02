جوني ديب وآمبر هيرد.. كل ما قد تود معرفته عن المرافعات الختامية

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أثار قرار القضاء الأمريكي لصالح الممثل جوني ديب ضد طليقته آمبر هيرد، وأمر الأخيرة بدفع الملايين من الدولارات كتعويضات للممثل، تفاعلا واسعا على المستوى الدولي.

يعتبر الحكم انتصارًا قانونيًا "هائلاً لديب ورفضًا لهيرد"، وفقًا للمحلل القانوني بشبكة CNN، جوي جاكسون.

وأوضح جاكسون قائلا: "ما كان على (جوني ديب) أن يتغلب عليه كان مسألة تتعلق بالتعديل الأول (بالدستور الأمريكي) وهو أن لدينا جميعًا الحق في التعبير عن أفكارنا وآرائنا.. ما قالوه (هيئة المحلفين) هو أنه، نعم، لديك حق التعديل الأول ما لم تقل شيئًا غير صحيح يسيء إلى سمعة شخص ما ويلحق الضرر به في قطاعه المهني".

من جهته قال ديفيد شين، المتحدث باسم امبر هيرد إن الأخيرة تخطط لاستئناف الحكم.

ومنحت هيئة المحلفين ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

وعند النطق بالحكم، أغمضت هيرد عينيها. ولم يكن ديب حاضرا في المحكمة.

بدأت محاكمة التشهير منذ أبريل / نيسان ، واستمع المحلفون إلى أكثر من 100 ساعة من الشهادات إجمالاً. لقد سمعوا من عشرات الشهود بما في ذلك شهادة حية من جوني ديب وأمبر هيرد.