تأهبًا لأي هجوم من الصين.. تايوان تجري أكبر تدريبات عسكرية للجزيرة في مناورات تستمر أسبوعًا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد سلاح الجو الصيني أن تحليق مقاتلاته حول تايوان والتي يصفونها بـ"الجزيرة الثمينة لوطنهم الأم"، تُعزز قدرات بكين على الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وفي مؤتمر صحفي أثناء استعراض عسكري جوي، الأحد، قال المتحدث باسم سلاح الجو الصيني، شين جينكي، إن لدى الصين الإرادة، والثقة، والقدرة على "حماية سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".

وام يذكر المتحدث باسم سلاح الجو الصيني ما إذا كانت مقاتلات بكين قد حلقت حول تايوان مؤخرًا.

وارتفعت حدة التوترات حول مضيق تايوان الأسبوع الماضي، بسبب الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وعدد من أعضاء الكونغرس إلى دول في شرق آسيا، في رحلة قد تشمل التوقف في تايوان، وهو الأمر الذي حذرت منه الصين بشدة.

واعتادت الصين على إرسال مقاتلاتها إلى المجال الدفاعي الجوي لتايوان، واضعة البلد الديمقراطي المحكوم ذاتيًا وسكانه الـ24 مليون تحت وطأة ضغط عسكري متصاعد.