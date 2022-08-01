تأهبًا لأي هجوم من الصين.. تايوان تجري أكبر تدريبات عسكرية للجزيرة في مناورات تستمر أسبوعًا

بعد تعليقات بايدن "المحرجة".. إليكم كيف جعلت تايوان العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أكثر تعقيدًا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدران، أحدهما مسؤول بالحكومة التايوانية والآخر مسؤول أمريكي، إنه من المتوقع أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان كجزء من جولتها في آسيا.

ويأتي ذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، الذين يشعرون بالقلق من رد فعل الصين على مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى.

زيارة تايوان - الأولى لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ 25 عامًا - ليست حاليًا في خط سير بيلوسي المعلن، وتأتي في وقت وصلت فيه العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها بالفعل.

وقال المسؤول التايواني إنه من المتوقع أن تبقى في تايوان طوال الليل. ومن غير الواضح متى ستهبط بيلوسي بالضبط في تايبيه.

وقال المسؤول الأمريكي إن مسؤولي وزارة الدفاع يعملون على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة، وتأمين خطة للحفاظ على سلامتها.

ولا تزال قضية تايوان - الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها - واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بين واشنطن وبكين. وناقش الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ الأمر باستفاضة في مكالمة هاتفية استمرت ساعتين و17 دقيقة الخميس الماضي، مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وقال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين غانغ في منتدى آسبن الأمني ​​في يوليو الماضي إن "مسألة تايوان هي القضية الجوهرية الأكثر حساسية والأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية".

وقال بايدن الشهر الماضي إن الجيش الأمريكي يعارض زيارة بيلوسي لتايوان، رغم أنه منذ ذلك الحين يرفض الإفصاح عن التحذيرات. وقال البيت الأبيض إن المكان الذي تسافر إليه رئيسة مجلس النواب يرجع إليها، وإنه ليس لديهم رأي يذكر في قرارها.