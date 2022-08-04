ردا على زيارة بيلوسي.. الصين توجه "ضربات دقيقة" لمناطق حول تايوان

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شاهد ما قالته نانسي بيلوسي عن الصين وإجراءاتها بسبب الزيارة إلى تايوان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بدأ الجيش الصيني إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، وأعلنت بكين أنها وجهت "ضربات دقيقة" لمنطقة شرقي مضيق تايوان الخميس وحققت النتائج المرجوة، وفق ما نقلته قناة CCTV الصينية الرسمية.

وأجرت قيادة المنطقة الشرقية من الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بعيدة المدى في مضيق تايوان، ووجهت "ضربات دقيقة" لـ"مناطق محددة" في الجزء الشرقي من المضيق وحققت "النتائج المرجوة"، وفقا للقناة الصينية.

وأكدت بكين أن المناورات العسكرية بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان ستستمر 3 أيام حتى الأحد، محذرة السفن والطائرات كافة من دخول هذه المناطق، وفقا لإعلان نشرته وكالة شينخوا الرسمية الصينية مساء الثلاثاء.

ويبدو أن بعض المناطق التي ذكرتها بكين تقع داخل المياه الإقليمية التايوانية، وأقرب نقطة فيها تبعد أقل من 16.2 كيلومتر عن جزيرة تايوان.

وبعد نهاية زيارة بيلوسي إلى تايوان أعلنت القيادة الشرقية للجيش الصيني أنها ستبدأ مناورات عسكرية حول الجزيرة فورا، في إطار ردها على موجة الغضب الواسعة إزاء رد الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة.