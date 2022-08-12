بحسب مذكرة التفتيش.. هذه هي القوانين والتهم والعقوبات التي قد يواجهها ترامب

11 مجموعة من المعلومات السرية إحداها "سري للغاية".. إليك ما أخذه FBI من منزل ترامب بفلوريدا

ترامب يرفض الإدلاء بشهادته أمام النائب العام بنيويورك.. كيف يمكن أن يضره ذلك؟

كل ما نعرفه وما لا نعرفه عن مداهمة FBI لمنتجع ترامب.. وأبرز 10 تساؤلات

بين رميها وتمزيقها ووضعها في جيبه.. مساعدة ترامب سابقًا تشارك قصة صادمة لكيفية تعامله مع الوثائق السرية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافق الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، على الكشف عن مذكرة التفتيش التاريخية التي سمحت بمصادرة وثائق رئاسية من منزله في "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، حسبما أبلغت وزارة العدل محكمة فيدرالية.

وحصلت شبكة CNN على نسخة من مذكرة التفتيش وإيصال بالوثائق التي تم مصادرتها. واستعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من الوثائق السرية من مداهمة منزل ترامب في فلوريدا، الاثنين الماضي، بما في ذلك بعض المواد التي تم تصنيفها على أنها "سرية للغاية" (SCI)، وهي واحدة من أعلى مستويات التصنيف، وفقًا لمذكرة التفتيش وإيصال الوثائق.

وتحدد مذكرة أمر التفتيش عن وثائق في "مار إيه لاغو" 3 جرائم فيدرالية تنظر فيها وزارة العدل كجزء من تحقيقاتها وهي: انتهاكات قانون التجسس، وعرقلة العدالة، وحيازة جنائية لسجلات حكومية.

وأبلغت وزارة العدل المحكمة أنها تعتقد أن الكشف عن وثائق التحقيق السرية يخدم المصلحة العامة. وقالت وزارة العدل إنها تدعم الإفراج عن أربع وثائق: مذكرة التفتيش نفسها، ومرفقان يصفان ما الذي يتم البحث عنه ولماذا، وإيصال تسليم إلى الفريق القانوني لترامب يوثق ما تم مصادرته.