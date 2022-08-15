أول تعليق رسمي من إيران عن طعن سلمان رشدي ومنفذ الهجوم

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لحظة ما بعد الهجوم على سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" على مسرح في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول رد فعل رسمي لها، ألقت إيران باللوم على سلمان رشدي الكاتب الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، و"أنصاره" في هجوم الطعن الذي تعرض له في نيويورك، الجمعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه "فيما يتعلق بالهجوم على سلمان رشدي، لا نعتبر أحدا غير (رشدي) وأنصاره يستحق اللوم بل وحتى التنديد".

وأضاف: "لم نر أي شيء آخر عن الشخص الذي قام بهذا الفعل بخلاف ما رأيناه في وسائل الإعلام الأمريكية"، وتابع بالقول: "ننفي بشكل قاطع وجاد أي علاقة للمهاجم بإيران"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت القبض على منفذ الاعتداء على رشدي، وهو شاب يُدعى هادي مطر، من فيرفيو بولاية نيوجيرسي، ويبلغ من العمر 24 عامًا. من ولاية نيوجيرسي.

وبرز اسم سلمان رشدي منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي محمد، وأثارت احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني.