مصدر يوضح لـCNN موعد مثول المشتبه به في طعن سلمان رشدي أمام المحكمة

من زاوية أخرى.. شاهد عيان يوثق لحظات ما بعد طعن سلمان رشدي: "لم أصدق ما أراه"

(CNN)-- قال عمدة مقاطعة تشاوتاكوا بولاية نيويورك الأمريكية جيمس كواتروني، لشبكة CNN، إن هادي مطر المشتبه به في طعن الروائي البريطاني، سلمان رشدي كان متعاونا مع الضباط، ويقضي وقته في التدريب على الملاكمة في السجن.

وأضاف كواتروني أن مطر "سجين جيد"، ويوجد بمفرده في زنزانة، ويقوم بالكثير من تدريبات الملاكمة.

وكان هادي مطر يتردد على في صالة رياضية للملاكمة في نورث بيرغن بولاية نيو جيرسي، وفقا لما قاله ديزموند بويل مالك الصالة الرياضية لـ CNN، في وقت سابق، وأضاف أن مطر التحق بالتدريبات في أبريل/نيسان.

وبحسب تصريح مكتب المدعي العام لمقاطعة تشوتاوكوا، لشبكة CNN، فإن هادي مطر سيمثل أمام المحكمة يوم الخميس، ولم يقدم المكتب مزيدًا من المعلومات.

يذكر أن شرطة ولاية نيويورك قالت، السبت، إن مطر سيحاكم بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية.

وقال ناثانيال بارون محامي مطر، في تصريحات سابقة لشبكة CNN، إن موكله دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، تم رفض الإفراج عن مطر بكفالة وأودع سجن مقاطعة تشوتوكوا.

وبحسب شرطة ولاية نيويورك، تعرض رشدي (75 عامًا) للطعن مرتين على الأقل على خشبة المسرح في معهد تشوتاكوا قبل أن يُلقي محاضرة، يوم الجمعة، وقال مسؤول في شرطة بنسلفانيا إنه نُقل جوًا إلى مستشفى في شمال غرب بنسلفانيا وخضع لعملية جراحية.