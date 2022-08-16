مصدر يوضح لـCNN آخر تطورات حالة سلمان رشدي والتحقيقات مع هادي مطر

لحظة ما بعد الهجوم على سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" على مسرح في نيويورك

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نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- كشف مصدر أمريكي مسؤول، لشبكة CNN، أن سلمان رشدي الكاتب الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، استطاع التحدث مع المحققين بشأن الهجوم الذي تعرض له في نيويورك، الجمعة الماضية.

وقال المصدر المسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، والذي على معرفة مباشرة بالتحقيق، أن إجابات رشدي على أسئلة المحققين كانت واضحة.

وأضاف المصدر أن المحققين يحاولون أيضا معرفة المزيد عن هادي مطر المتهم بطعن الروائي. وتابع بالقول إنه عندما ألقي القبض على المتهم، كانت لديه رخصة قيادة مزورة، وبعض النقود.

وأوضح المصدر أن مطر بعدما أصبح رهن الاحتجاز وبدأ المسؤولون عن إنفاذ القانون طرح أسئلة عليه في محاولة لمعرفة هويته، طلب محاميا، ولم يتعاون مع الشرطة ولم يرد على أي أسئلة.

وقال ناثانيال بارون، محامي مطر، لشبكة CNN، السبت الماضي، إن موكله كان "متعاونا للغاية"، ولكن لم يكشف بارون ما قاله مطر للمحققين.

وذكر المصدر أنه يُعتقد أن مطر استقل حافلة من نيوجيرسي إلى بوفالو في اليوم السابق للهجوم، وبمجرد وصوله ذهب إلى تشاتوكوا في نيويورك.

وأضاف المصدر أن المحققين لا يعرفون أين قضى مطر ليلته، وتابع بالقول إن المحققين يتواصلون مع مؤسسة تشاوتاكوا التي شهدت الهجوم، لفحص جميع اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة لمعرفة ما إذا كان قد تم رصده بالقرب من المكان خلال ساعات الليل.

وأشار المصدر إلى المحققين ما زالوا يفحصون الأشياء التي تم العثور عليها بعد تفتيش منزله في نيوجيرسي.