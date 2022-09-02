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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخطاب الذي أدلى به، الجمعة، وظهوره على منصة بخلفية حمراء اللون.

وأشعل خطاب بايدن والألوان المختارة وما أدلى به في خطابه تكهنات وتساؤلات بين نشطاء مواقع التواصل في حين علّق الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز بتغريدة قال فيها: "أعلن الشيخ بايدن الليلة التكفير ضد الجمهوريين المرتدين".

وقال بايدن، إن سلفه دونالد ترامب وأقرب حلفاءه السياسيين "يهددون بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء"، وأضاف بايدن أنهم يمثلون "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".

وذكر بايدن، خلال خطاب في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا: "بينما أقف هنا الليلة، تتعرض المساواة والديمقراطية للهجوم"، وتابع: "جئت إلى هذا المكان لأتحدث بأكبر قدر ممكن من الوضوح، إلى الأمة، عن التهديدات التي نواجهها، وحول القوة التي نمتلكها في بلدنا لمواجهة هذه التهديدات".

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نكون صادقين مع بعضنا البعض ومع أنفسنا: الكثير مما يحدث في بلدنا اليوم ليس طبيعيا"، وأضاف: "يمثل دونالد ترامب وأنصاره من الجمهوريين تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"، وتابع أن الحزب الجمهوري في عام 2022 كان جزئيا "تحت سيطرة وقيادة وترهيب" ترامب وأنصاره.

وذكر بايدن أن مؤيدي ترامب "لا يؤمنون بسيادة القانون، ولا يعترفون بإرادة الشعب، إنهم يرفضون قبول نتائج انتخابات حرة ، وهم يعملون الآن لتمكين منكري الانتخابات من تقويض الديمقراطية نفسها"، وأضاف: "أطلب من أمتنا أن تتحد وراء هدف واحد وهو الدفاع عن ديمقراطيتنا، بغض النظر عن أيديولوجيتك".