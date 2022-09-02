حارسان خلف بايدن بخطاب الديمقراطية ومهاجمة ترامب يثيران تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة وظهور حارسين خلفه الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتكهّن مغردون بأن لذلك دلالات نظرا لحدة خطاب بايدن الذي هاجم فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قائلا إن ترامب وأقرب حلفاءه السياسيين يهددون بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء"، وأضاف بايدن أنهم يمثلون "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نكون صادقين مع بعضنا البعض ومع أنفسنا: الكثير مما يحدث في بلدنا اليوم ليس طبيعيا"، وأضاف: "يمثل دونالد ترامب وأنصاره من الجمهوريين تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"، وتابع أن الحزب الجمهوري في عام 2022 كان جزئيا "تحت سيطرة وقيادة وترهيب" ترامب وأنصاره.

وذكر بايدن أن مؤيدي ترامب "لا يؤمنون بسيادة القانون، ولا يعترفون بإرادة الشعب، إنهم يرفضون قبول نتائج انتخابات حرة ، وهم يعملون الآن لتمكين منكري الانتخابات من تقويض الديمقراطية نفسها"، وأضاف: "أطلب من أمتنا أن تتحد وراء هدف واحد وهو الدفاع عن ديمقراطيتنا، بغض النظر عن أيديولوجيتك".