بعد 6 أشهر على بداية الحرب.. كيف تؤثر استراتيجية بوتين في أوكرانيا على المدنيين الروس؟

بوتين يعلن عن مكافآت مالية و10 آلاف روبل شهريًا للأوكرانيين الوافدين إلى روسيا بعد الحرب

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن "الحرب الاقتصادية الخاطفة" التي شنها الغرب على روسيا "باءت بالفشل"، حسب تعبيره.

وأضاف بوتين، في اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية، في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعد عدوانها على أوكرانيا: "روسيا تتعامل بثقة مع الضغوط الخارجية، وفي الواقع، يمكن القول، مع العدوان المالي والتكنولوجي من قبل بعض الدول".

وذكر أن "تكتيكات الحرب الخاطفة الاقتصادية والهجوم المفاجئ الذي كانوا يعتمدون عليه لم تنجح، وهذا واضح بالفعل للجميع ولهم أيضا".

وتابع أنه تم تجنب ركود حاد في الاقتصاد الروسي، وذلك بفضل "تدابير الحماية الفعالة" التي نفذتها الحكومة الروسية على الفور.

وقال: "التضخم استقر بسرعة وانخفض إلى 14.1٪، في 5 سبتمبر/ أيلول، بعد أن بلغ ذروته عند 17.8٪ في أبريل/ نيسان".

وأضاف: "هناك كل الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن يصل التضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 12٪" ، وتابع أن الاقتصاد بدأ في النمو وأن الشركات تعود إلى العمل كالمعتاد".