بايدن: بوتين لم يكن يمزح عندما أطلق التهديدات النووية

بايدن يحذر بوتين من العواقب إذا قرر استخدام أسلحة كيماوية أو نووية في أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، وأضاف بايدن أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".

وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".

وتابع: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيواصل دعم أوكرانيا.

يذكر أن فلاديمير بوتين كان قد هدد باستخدام الأسلحة النووية في خطاب ألقاه الشهر الماضي، وسط سلسلة من الانتكاسات المحرجة لقواته في أوكرانيا.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، وقتها، أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس الروسي باللجوء إلى الأسلحة النووية منذ بدء إعادة غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط، على الرغم من أن بعض المحللين اعتبروا هذا التهديد أكثر تحديدا وتصعيدا من خطاب بوتين السابق.