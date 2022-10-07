بوتين تحت الضغط.. ما هي الخطوة التالية للرئيس الروسي وهو يواجه الهزائم في أوكرانيا وانتقادات في الداخل؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعرب مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية عن"تفاجئه" من تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول التهديد النووي الروسي.

وقال المسؤول إنه "لا توجد مؤشرات واضحة على تصعيد التهديد من روسيا"، مضيفا أن لغة الرئيس بايدن التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين آخرين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة.

وأضاف المسؤول: "لم يتم اكتشاف أي شيء يعكس تصعيدًا".

وكان بادين قد قال إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، مضيفا أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".

واستطرد: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيواصل دعم أوكرانيا.