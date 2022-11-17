سفير بولندي: تصرفنا "بضبط نفس تام" بعد أن مقتل شخصين بصاروخ

شاهد رد بايدن على ما إن كان الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلق من روسيا.. ومراسل CNN يفسر ما قد يعنيه

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال كرزيستوف شتشيرسكي سفير بولندا لدى الأمم المتحدة إن بلاده تصرفت "بضبط نفس تام" بعد سقوط صاروخ يشتبه في أنه روسي الصنع داخل حدودها يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل مواطنين بولنديين وإثارة مخاوف من تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأضاف كرزيستوف في حديثه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن بولندا بدأت على الفور "تحقيقًا واسعًا متعدد المراحل" في الحادث، الذي قالت وارسو وحلف شمال الأطلسي إنه من المحتمل أن يكون ناتجًا عن صاروخ أطلقته القوات الأوكرانية للدفاع عن بلادهم ضد الضربات الروسية.

ويذكر أن مزارعين لقيا مصرعهما عندما تسبب الصاروخ في انفجار خارج قرية برزيودو الريفية في شرق بولندا، على بعد حوالي 4 أميال (6.4 كيلومترات) غرب الحدود الأوكرانية.

ويشار إلى أن حادثة الثلاثاء هي المرة الأولى التي تتعرض فيها دولة من دول حلف شمال الأطلسي لضربة مباشرة خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من تسعة أشهر.