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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن حزمة دفاع جوي بقيمة 60 مليون دولار لأوكرانيا خلال زيارته الأولى إلى كييف يوم السبت، حسب بيان للحكومة البريطانية.

خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد سوناك "أن المملكة المتحدة ستوفر حزمة جديدة رئيسية من الدفاع الجوي للمساعدة في حماية المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية من وابل مكثف من الضربات الروسية"، وفقًا للبيان.

وتابع البيان أن "حزمة المساعدات الدفاعية البالغة 50 مليون جنيه استرليني تشمل 125 مدفع مضاد للطائرات وتكنولوجيا لمواجهة الطائرات بدون طيار القاتلة التي زودتها إيران، بما في ذلك عشرات الرادارات وقدرات الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات بدون طيار".

وأثناء زيارته المفاجئة للعاصمة الأوكرانية، وضع سوناك الزهور في نصب تذكاري لقتلى الحرب في أوكرانيا وأشعل شمعة في نصب تذكاري لضحايا مجاعة هولودومور في ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا للبيان.

كما التقى رئيس الوزراء مع المستجيبين الأوائل الأوكران الذين سردوا "أعمالهم المروعة" في إنقاذ الناجين من تحت الأنقاض ومكافحة الحرائق الناجمة عن الضربات الجوية وهجمات المورتر الروسية.

وقال سوناك، بحسب البيان، "إنه لمن دواعي التواضع الشديد أن أكون في كييف اليوم وأن تتاح لك الفرصة للقاء أولئك الذين يفعلون الكثير ويدفعون ثمناً باهظاً للدفاع عن مبادئ السيادة والديمقراطية".

وأعرب عن فخره بأن المملكة المتحدة "وقفت مع أوكرانيا منذ البداية"، قائلاً إن زيارته تدل على التزام المملكة المتحدة "بمواصلة الوقوف مع أوكرانيا، وهي تكافح لإنهاء هذه الحرب الهمجية وتحقيق سلام عادل".

بالإضافة إلى حزمة الدفاع الجوي، خصص سوناك أيضًا 14 مليون دولار (12 مليون جنيه إسترليني) لتمويل استجابة برنامج الغذاء العالمي لأوكرانيا بالإضافة إلى 5 ملايين دولار (4 ملايين جنيه إسترليني) لاستجابة المنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا.