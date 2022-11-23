أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- في خطوة رمزية، اعترف المشرعون في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، بروسيا "كدولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل الإرهاب"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليًا".

وفقًا لبيان صحفي، فقد اتخذ البرلمان الأوروبي القرار في ضوء "الهجمات المتعمدة والفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية ووكلاؤها ضد المدنيين في أوكرانيا، إضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، والتي ترقى إلى مستوى أعمال الإرهاب وتشكل جرائم حرب"، بحسب البيان.

وقال البيان: "بما أنه في الوقت الحالي، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تصنيف الدول رسميًا على أنها راعية للإرهاب، فإن البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى وضع الإطار القانوني المناسب والنظر في إضافة روسيا إلى مثل هذه القائمة".

حسب البيان، فقد تم تبني القرار غير الملزم بأغلبية 494 صوتًا مقابل 58 رفضوا القرار، في حين امتنع 44 عضوًا عن التصويت.

وفور إعلانه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، وقال على تويتر: "يجب عزل روسيا على جميع المستويات، وتحميلها المسؤولية من أجل إنهاء سياستها طويلة الأمد للإرهاب في أوكرانيا، وفي جميع أنحاء العالم".

كما أعرب وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، على تويتر، عن شكره للبرلمان الأوروبي "على موقفه الواضح".

وتواصلت شبكة CNN مع السلطات الروسية للتعليق على قرار البرلمان الأوروبي.