(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن صادرات الأسلحة الروسية، بلغت 8 مليارات دولار خلال هذا العام، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين، في حدث بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس شركة "روستيك " للصناعات العسكرية المملوكة للدولة: "من الواضح في الوقت الحاضر أن الجزء الأكبر من الأسلحة يذهب للاستهلاك المحلي، لاحتياجات القوات المسلحة، لكن حتى في ظل هذه الظروف، قمنا بالفعل ببيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار في الخارج كما يمكن توقيع المزيد من العقود قبل نهاية العام".

وتابع أن الخبرة التي اكتسبها الجيش الروسي في مواجهة أسلحة الغربية خلال ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا يجب أن تستخدم لتحسين المنتجات العسكرية الدفاعية الروسية.

وقال: "الخبرة التي اكتسبناها ونكتسبها أثناء إجراء العملية الخاصة ومواجهة أحدث الأسلحة الغربية تعتبر تجربة جيدة للغاية يجب استخدامها لزيادة جودة والخصائص القتالية لبعض المنتجات".