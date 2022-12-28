خلفان يتوقع استمرار الأزمة الأوكرانية ما بين عامين ونصف و3 أعوام

وزير الخارجية الروسي يقول إن أوكرانيا عليها أن تتخلى عن أراضيها المحتلة.. وزيلينسكي: لن يحدث ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توقع الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، استمرار الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي، ما بين عامين ونصف و3 أعوام.

جاء ذلك في تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ستظل الأزمة الاوكرانية الروسية ما بين عامين ونصف الى ثلاثة أعوام.. فمع وصول الجمهوريين الى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ستقود أمريكيا عملية سلام ناجحة بين الطرفين.. اما الحزب الديمقراطي فإنه لا يملك الحنكة السياسية لفض النزاعات".

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "يبدو أن اوكرانيا ستكون ساحة اختبار قدرات للأسلحة بين الدول العظمى".

ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قال، في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي، يوم الأحد، عن الحرب في أوكرانيا، إنه مستعد "للتفاوض مع كل من يشارك في هذه العملية حول حلول مقبولة"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

من جهته قال ألكسندر رودنيانسكي، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للشؤون الاقتصادية، لشبكة CNN، إن تصريحات الكرملين حول إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى السلام "مجرد وسيلة من الحكومة الروسية لكسب المزيد من الوقت ولا يمكن الوثوق بها".