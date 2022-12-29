لافروف عن "صيغة السلام" للرئيس زيلينسكي: وهم

وزير الخارجية الروسي يقول إن أوكرانيا عليها أن تتخلى عن أراضيها المحتلة.. وزيلينسكي: لن يحدث ذلك

موسكو، روسيا (CNN)—قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو لن تتفاوض مع كييف على أساس "صيغة السلام" التي وضعها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

وقال لافروف وفقا للوكالة الروسية: "يواصل زيلينسكي المضي بالوهم، بأنه وبمساعدة الغرب، يمكنه تحقيق انسحاب القوات الروسية من دونباس وشبه جزيرة القرم وزابوروجيا وخيرسون، ودفع التعويضات، ومثول روسيا أمام المحاكم الدولية.. لن نتحدث مع أي شخص في ظل هذه الظروف".

وشدد لافروف على أنه ومع ذلك، روسيا لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية.

وكان زيلينسكي قد قدم صيغة لاتفاق سلام من 10 نقاط لزعماء العالم في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتولت الهند رئاسة مجموعة العشرين هذا الشهر وستظل كذلك حتى العام المقبل.