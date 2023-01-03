وزير الخارجية الروسي يقول إن أوكرانيا عليها أن تتخلى عن أراضيها المحتلة.. وزيلينسكي: لن يحدث ذلك

(CNN)-- أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، يوم الاثنين، تحرير 40 % من الأراضي المحتلة من قبل روسيا بعدما شنت غزوها على بلاده في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقال زالوجني، عبر تلغرام: "القوات المسلحة حررت 40 % من الأراضي المحتلة خلال الغزو، و 28 % من جميع الأراضي التي احتلتها روسيا منذ عام 2014"، وأضاف أن "خط المواجهة الحالي يبلغ طوله 1500 كيلومتر".

وذكر أن القوات الأوكرانية خضعت لتدريب عسكري في أراضي 17 دولة أوروبية.

وأضاف: "بفضل الشركاء الدوليين، كان من الممكن تدريب أكثر من 20 ألف جندي، وفي عام 2022، تم إجلاء أكثر من 600 ألف شخص من مناطق القتال و جلب أكثر من مليوني طن من السلع الإنسانية".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي خلال يوم الاثنين، إن روسيا تخطط لشن سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع لـ"إرهاق بلادنا وشعبنا ودفاعنا الجوي وقطاع الطاقة لدينا".

وتابع أن "المهمة الرئيسية لأوكرانيا هي ضمان فشل خطط روسيا لشن هجمات بتك الطائرات"، وذكر أن "أكثر من 80 شخصا أسقطوا قتلوا منذ بداية عام 2023".

وقال: "هذا العدد قد يرتفع في المستقبل القريب، لأن هذه الأسابيع قد تكون مضطربة للغاية"، وأضاف: "الآن هو الوقت الذي يجب أن يكون فيه كل من يشارك في حماية السماء منتبها بشكل خاص".