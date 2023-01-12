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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إن الجيش الروسي بذل "جهودا هائلة" لاستعادة السيطرة على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، لكن "لا يزال العمل الرئيسي أمامنا".

وردا على سؤال من CNN، في مؤتمر صحفي يومي، عما إذا كان الكرملين راضيا عما قامت به مجموعة مرتزقة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، ورئيسها يفغيني بريغوزين لاستعادة سوليدار في شرق أوكرانيا، رد بيسكوف: "لقد تم بذل جهود هائلة في سوليدار، هذه أعمال بطولية وتضحية مطلقة، ليس فقط في سوليدار، ولكن في العديد من المناطق التي تجري فيها عمليات هجومية".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستواصل جهودها في أوكرانيا، مشيدا بمن فقدوا في المعارك، وتابع بالقول إن هذا ليس هو وقت التوقف لأن "العمل الرئيسي لا يزال أمامنا".

وانتشرت تقارير متضاربة، الأربعاء، حول الوضع في سوليدار، وزعمت مجموعة "فاغنر" أنهم كانوا يسيطرون على البلدة، وهو ما نفاه الأوكرانيون، لكن القوات المسلحة الروسية أشارت إلى أنها تمكنت من قطع الطرق الشمالية والجنوبية المؤدية إلى البلدة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية "تتكبد خسائر فادحة" في سوليدار. وقالت هانا ميلار نائب وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية "تتكبد خسائر فادحة" في محاولتها الاستيلاء على سوليدار، مضيفة أن "المدينة اليوم مليئة بجثث جنود بوتين القتلى".

وأكدت أن القتال في البلدة "شرس"، ووصفت الجنود الأوكرانيين بأنهم "يقاتلون بيأس"، لكنهم يظهرون "أقصى قدر من المرونة والبطولة".

ومن جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إنه لا يزال يتواجد 523 مدنيا في سوليدار، بينما تتقاتل القوات الروسية والأوكرانية بضراوة للسيطرة على المدينة.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، الخميس: "حتى الآن، هناك 523 شخصا، ولن يكون من الصحيح إذا قلت إنهم لا يريدون المغادرة حاليا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الناس على المغادرة، ولكن إجلائهم في الوقت الحالي أمر غير واقعي".