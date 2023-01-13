أمريكا تعلق على تغيير روسيا لقائد قواتها في أوكرانيا

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(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، إن تغيير روسيا لقائد قواتها في أوكرانيا "يعكس تحديات منهجية يواجهها الجيش الروسي".

وصرح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في مؤتمر صحفي، بأن "تعيين الجنرال الروسي فاليري غيراسيموف يعكس بعض التحديات المنهجية التي واجهها الجيش الروسي منذ بداية هذا الغزو".

وأضاف: "لقد تحدثنا عن بعض هذه الأشياء فيما يتعلق بوجود مشاكل لوجستية، وكذلك في القيادة، والروح المعنوية والفشل إلى حد كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددوها لأنفسهم"، وتابع أن الإدارة الأمريكية "ستواصل متابعة هذه التغييرات".

وقال رايدر: "أعتقد أن العالم يفضل أن يرى روسيا تركز على الانسحاب من أوكرانيا وإنقاذ أرواح الأبرياء بدلا من إجراء تعديلات إدارية، وربما يرغب الجنود الروس وعائلاتهم في رؤية ذلك أيضا".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الأربعاء، تعيين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو لرئيس الأركان فاليري غيراسيموف كقائد "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وقالت الوزارة إن "التغييرات كانت ضرورية بسبب طبيعة المهام، وضرورة توثيق التعاون بين فروع القوات المسلحة".

وحل غيراسيموف محل سيرغي سوروفيكين، الذي تم تعيينه في المنصب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان مسؤولا عن القوات الروسية أثناء انسحابها من منطقة خيرسون الأوكرانية، وقال بيان وزارة الدفاع إن سوروفكين سيعمل نائبا لغيراسيموف.