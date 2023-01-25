واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال سفير روسيا في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في بيان، الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية ستدمر دبابات "إم 1 أبرامز" أمريكية الصنع، وغيرها من المعدات العسكرية من حلف "الناتو" إذا تم تقديمها إلى أوكرانيا.

وعندما طُلب منه التعليق على شحنات محتملة من دبابات M1 Abrams إلى كييف، قال أنتونوف إن "تحليل التسلسل الكامل لأفعال واشنطن، يظهر الأمريكيين "يزيدون باستمرار، معدل المساعدات العسكرية إلى حكومتهم الدمية"، على حد وصفه.

وأكد السفير الروسي: "إذا تم اتخاذ قرار بشحن دبابات إم 1 أبرامز إلى كييف، فسيتم تدمير الدبابات الأمريكية دون أدنى شك، بالإضافة إلى الإمدادات العسكرية لحلف الناتو".

وأضاف: "من الواضح أن واشنطن تحاول عمدا إلحاق الهزيمة الإستراتيجية بنا"، إنها تعطي "الضوء الأخضر لاستخدام المساعدة الأمريكية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم، وتتغاضى عن الجرائم التي يرتكبها المتطرفون ضد سكان دونباس وخيريسون وزابوروجيا".

وجدد أنتونوف تأكيده: "إذا قررت الولايات المتحدة توريد تلك الدبابات، فسيكون من المستحيل تبرير مثل هذه الخطوة باستخدام الحجج حول الأسلحة الدفاعية"، وسيشكل ذلك "استفزازا صارخا ضد الاتحاد الروسي، ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أوهام حول من هو المعتدي الحقيقي في الصراع الحالي".