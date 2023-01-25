ألمانيا توافق على تسليم دبابا "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

برلين ألمانيا (CNN)— أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، موافقتها على تسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بعد فترة طويلة من التردد في تسليم تلك الدبابات.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الاتحادية ستيفن هيبستريت في بيان صحفي، أن "المستشار الألماني أولاف شولتز، أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن ألمانيا ستعزز دعمها العسكري لأوكرانيا".

وأضاف "أن الحكومة الاتحادية الألمانية قررت إتاحة دبابات Leopard 2 القتالية للأوكرانيين والقوات المسلحة الأوكرانية وهذا نتيجة المشاورات المكثفة التي أجريت مع أقرب حلفاء ألمانيا الأوروبيين والشركاء الدوليين، وهذا القرار ينسجم مع خطنا المعروف في دعمنا لأوكرانيا بأفضل ما لدينا من قدرات".

وكان سفير روسيا في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قال في بيان، الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية ستدمر دبابات "إم 1 أبرامز" أمريكية الصنع، وغيرها من المعدات العسكرية من حلف "الناتو" إذا تم تقديمها إلى أوكرانيا.

وأكد السفير الروسي: "إذا تم اتخاذ قرار بشحن دبابات إم 1 أبرامز إلى كييف، فسيتم تدمير الدبابات الأمريكية دون أدنى شك، بالإضافة إلى الإمدادات العسكرية لحلف الناتو".