دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيشيف، في بيان، الأربعاء، إن قرار الحكومة الألمانية بالموافقة على تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا "خطير للغاية"، وينقل الصراع "إلى مستوى جديد من المواجهة".

وأضاف نيشيف: "هذا القرار الخطير للغاية ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة ويتعارض مع تصريحات السياسيين الألمان بشأن إحجام ألمانيا الاتحادية عن التورط في مثل هذا الصراع".

وقال: "لسوء الحظ، يمكننا أن نري مثل أقرب شركائنا، أن ألمانيا ليست مهتمة بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، فقد واصلت إمداد كييف غير المحدود بالمزيد والمزيد من الأسلحة الفتاكة"، وأكد: "الخطوط الحمراء أصبحت أمرًا من الماضي".

وأكد نيشيف "أن قرار برلين يعني أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ترفض في النهاية الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية أمام شعبنا عن الجرائم المروعة للنازية في سنوات الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، والتي لا تسقط بالتقادم، ونسيت الطريق الصعب عن المصالحة بين الروس والألمان بعد الحرب".

وقال السفير الروسي إنه "بموافقة قيادة ألمانيا، سيتم إرسال الدبابات القتالية التي تحمل علامة الصليب الألماني مرة أخرى إلى (الجبهة الشرقية)، وهو ما سيؤدي حتمًا ليس فقط إلى مقتل الجنود الروس، ولكن أيضًا السكان المدنيين".

وأشار إلى أن قرار برلين يتزامن مع إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء حصار لينينغراد. وقال إن القرار "يقضي على أي ثقة متبادلة متبقية، ويسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للعلاقات الروسية - الألمانية التي هي بالفعل في حالة يرثى لها، ويلقي بظلال من الشك على إمكانية تطبيعها في المستقبل القريب".