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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأحد، إن المعركة في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لا تزال مستمرة، ولا توجد مؤشرات على تراجع القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لبريغوجين الشهير بلقب "طباخ بوتين" أن "القوات المسلحة الأوكرانية لا تتراجع في أي مكان وأنها تقاتل حتى النهاية"، وذلك بحسب بيان على تليغرام، نشرته الخدمة، ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن القوات الأوكرانية تتراجع من الأجزاء الشمالية من المدينة.

ووصف بريغوجين القتال في الأحياء الشمالية من باخموت بقوله: "هناك معارك ضارية في كل شارع، كل منزل، وكل درج".

وأوضح: "بالطبع إنه أمر جيد أن وسائل الإعلام تريد تراجع القوات المسلحة لكن هذا لا يحدث في الأحياء الشمالية ولا في الجنوب ولا في الشرق".

وتخوض القوات الروسية والأوكرانية قتالا عنيفا منذ أشهر للسيطرة على المدينة الشرقية.