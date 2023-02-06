بعد إسقاطه بصاروخ أمريكي.. إليك ما سيحدث للمنطاد الصيني ومصير ما كان يحمله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة CNN، عن عبور ثلاثة مناطيد تجسس صينية مشتبه بها فوق الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يذكر المسؤول كيف ومتى تم اكتشاف تلك الحوادث. وقال المسؤول إن مجتمع الاستخبارات مستعد لتقديم إحاطات لمسؤولين كبار في إدارة ترامب حول برنامج المراقبة الصيني، الذي تعتقد إدارة بايدن أنه تم نشره في دول عبر القارات الخمس على مدى السنوات العديدة الماضية.

وبعد أن كشفت إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، أن المنطاد الصيني المشتبه بقيامه بالتجسس، كان يحوم فوق سماء ولاية مونتانا، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن حوادث مناطيد مماثلة حدثت خلال عهد ترامب.

وردا على ذلك، قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي السابق بإدارة ترامب، لشبكة CNN، الجمعة، إنه "متفاجئ" بهذا البيان. وأضاف: "لا أتذكر أبدا أي شخص جاء إلى مكتبي أو قرأ أي شيء أن الصينيين لديهم منطاد تجسس فوق الولايات المتحدة".

كما قال الرئيس السابق دونالد ترامب عبر تطبيق Truth Social هذا الأسبوع، إن التقارير التي تحدثت عن مناطيد صينية تعبر أجواء الولايات المتحدة خلال فترة إدارته كانت "معلومات مزيفة".

ويقول المسؤول بإدارة بايدن الآن، إن تلك الحوادث لم يتم الكشف عنها إلا بعد مغادرة إدارة ترامب بالفعل، لكن المسؤول لم يذكر كيف تم اكتشاف تلك الحوادث ومتى.

وأفادت مصادر بأن "البنتاغون" أطلعت الكونغرس على مناطيد التجسس الصينية خلال إدارة ترامب، التي حلقت بالقرب من ولايتي تكساس وفلوريدا.

وأكد النائب مايكل والتز في تصريح لشبكة CNN أنه "في الوقت الحالي، نتفهم وجود توغلات للمناطيد بالقرب من فلوريدا وتكساس، لكن ليس لدينا توضيح بشأن نوع الأنظمة التي كانت موجودة على هذه المناطيد أو ما إذا كانت هذه التوغلات قد جرت في المياه الإقليمية أو حلقت فوق الأرض الأمريكية".