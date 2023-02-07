ما هي السيناريوهات القادمة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟

“قطط بلا أسنان“.. شاهد كيف سخر إعلام روسيا من الدبابات التي سيرسلها الغرب الى أوكرانيا

استمع إلى ما هدد الكرملين بالقيام به بعد إعلان ألمانيا عن إرسال دبابات لأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألمح كبير مسؤولي الأمن القومي الأوكراني، إلى قدرة بلاده على ضرب روسيا، خارج الأراضي الأوكرانية المحتلة، وتوقع وصول مقاتلات F-16 الأمريكية إلى بلاده قريبا.

وقال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لشبكة CNN في كييف: "فيما يتعلق بالأراضي الروسية، لا أحد يمنعنا من تدمير أهداف بأسلحة مصنعة في أوكرانيا. هل نمتلك مثل هذه الأسلحة؟ نعم، نمتلكها".

ومنعت الدول الغربية أوكرانيا من ضرب الأراضي الروسية بأسلحة قدمها الغرب. وعلى الرغم من وجود انفجارات باستمرار في مواقع استراتيجية في روسيا خلال الحرب، لم تعترف أوكرانيا علنا أبدا بمسؤوليتها عنها.

وفي الوقت نفسه، أعلن دانيلوف أنه واثق من أن أوكرانيا ستتسلم في نهاية المطاف طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16.

وأضاف: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن نحصل على مقاتلات F-16، ستأتي بالتأكيد. لسوء الحظ، في هذه الأثناء نخسر شعبنا بينما نناضل من أجل استقلالنا".

وكان رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية توقع حدوث هجمات "أعمق وأعمق" داخل روسيا، بعيدا عن خطوط المواجهة الأمامية، دون الاعتراف بأي دور لأوكرانيا فيها.

وصرح اللواء كيريلو بودانوف رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، لشبكة ABC News في يناير/ كانون الثاني HGLHQD، بأنه "سعيد جدا برؤية" وقوع هجمات داخل روسيا، ولكنه لم يكن قادرا على تقديم "إجابة" حول ما إذا كانت أوكرانيا قد لعبت دورا في مثل هذه الضربات، إلا بعد انتهاء الحرب.