ما هي السيناريوهات القادمة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، من خلال تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة، وأن مثل هذه الخطوات تدفع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التورط في الصراع.

وقال شويغو خلال اجتماع مع مسؤولي الدفاع الروس: "تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها إطالة أمد الصراع قدر الإمكان. ولهذا الغرض، بدأوا في تقديم أسلحة هجومية ثقيلة، وحثوا أوكرانيا علنا على الاستيلاء على أراضينا".

وأضاف الوزير الروسي: "في الواقع، هذا النوع من الخطوات يورط دول (الناتو) في الصراع ويمكن أن يؤدي إلى مستوى تصعيد لا يمكن التنبؤ به".

وتابع بالقول: "القوات الروسية تواصل طحن كل الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها إلى كييف، سواء في أماكن تسليمها أو في المواقع القتالية".

وأشار شويغو أيضا إلى أن "العمليات تتطور بنجاح" بالقرب من المدن الرئيسية في باخموت وفوهليدار، وإلى أن القوات الروسية سيطرت على عدة مواقع صغيرة في منطقتي دونيتسك وزابوروجيا.

ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.