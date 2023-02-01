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كييف، أوكرانيا (CNN)— حذر مسؤول كبير في الأمن القومي الأوكراني، من أن روسيا تستعد لـ "أقصى قدر من التصعيد" للحرب في أوكرانيا، ربما في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، لشبكة سكاي نيوز في مقابلة أذيعت، مساء الثلاثاء: "ستكون الأشهر القادمة حاسمة في الحرب، وأدرك أن المعارك الرئيسية لم تأت بعد وستحدث هذا العام، في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر".

ويحذر المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة من هجوم روسي متجدد، ويحثون على الحصول على المزيد من الأسلحة من الحلفاء الغربيين لمواجهة التهديد.

وأضاف دانيلوف: "روسيا تستعد لأقصى تصعيد، إنها تجمع كل شيء ممكن، وتقوم مناورات وتدريبات، وعندما يتعلق الأمر بهجوم من اتجاهات مختلفة، حتى الآن، يمكنني القول إننا لا نستبعد أي سيناريو في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة".

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم الجيش الأوكراني في جنوب البلاد، الأربعاء في تصريحات للتلفزيون الوطني الأوكراني، إن هناك مؤشرات في جنوب البلاد على أن روسيا تستعد لهجوم جديد.

وذكرت ناتاليا هومينيوك، رئيسة مركز التنسيق الصحفي الموحد لقوات الأمن والدفاع في جنوب أوكرانيا: "ليس فقط على اليابسة، ولكن في البحر والجو أيضا، نلاحظ بعض أنشطة الطيران، وهو ما يقودنا إلى استنتاجات حول الإعداد المحتمل لتنسيق معين للقوات الجوية والبحرية".

وأوضحت أن المخابرات الأوكرانية لاحظت تغييرات في نشاط القوات البحرية الروسية في البحر الأسود. وقالت: "إن تلك الأنشطة تزيد وتنخفض بسرعة، وحاملات الصواريخ تتحرك ذهابا وإيابا".

وكانت وزارة الدفاع في بيلاروسيا قالت، الثلاثاء، إن بيلاروسيا وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة لمدة أسبوع آخر، من أجل تعزيز دور القيادة المشتركة للقوات الإقليمية بينهما.