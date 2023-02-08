رئاسة وزراء بريطانيا: زيلينسكي يزور المملكة المتحدة الأربعاء

وزير الخارجية الروسي يقول إن أوكرانيا عليها أن تتخلى عن أراضيها المحتلة.. وزيلينسكي: لن يحدث ذلك

(CNN)—قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيقوم بأول زيارة له إلى المملكة المتحدة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده، يوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "زيارة الرئيس زيلينسكي إلى المملكة المتحدة هي شهادة على شجاعة بلاده وتصميمها ونضالها، وشهادة على الصداقة المتينة بين بلدينا".

وسيراقب زيلينسكي قوات بلاده وهي تُدرب من قبل القوات المسلحة البريطانية، في حين أعلن سوناك أن بلاده ستوسع التدريب لتشمل الطيارين المقاتلين ومشاة البحرية الأوكرانيين، بالإضافة إلى تعهد باستثمار طويل الأجل في الجيش الأوكراني.

ويشار إلى أن زيارة زيلينسكي إلى لندن هي الثانية فقط التي يقوم بها خارج بلاده منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل عام تقريبًا، وذلك بعد زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.