نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما على قضية منطاد التجسس الصيني المشتبه به، مقدما تخمينه الخاص فيما يتعلق بالرسالة التي تريد بكين إيصالها لواشنطن عبر هذا الحدث.

جاء ذلك في مقابلة لبانيتا الذي شغل أيضا منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA"، على CNN حيث قال: "نحن لا نعلم بالتحديد السبب وراء هذا، لماذا تقوم الصين بأمر كهذا؟ بالطبع كانوا يعلمون بأن المنطاد سيتم رصده وكانوا يعلمون بأن الولايات المتحدة سترد وكانوا يعلمون أن ما حدث (إسقاط المنطاد) كان متوقعا حدوثه، فلماذا قاموا بذلك وما هي الرسالة التي أرادوا إرسالها؟"

وتابع قائلا: "لدي إحساس بأنهم كانوا على الأرجح يحاولون إرسال رسالة تتعلق بعمليات المراقبة الخاصة بنا فوق الصين، نحن نقوم بمراقبة فوق الصين بعمليات من محطة الفضاء الدولية ولم يعجبهم ذلك أبدا ولطالما هددوا طائراتنا كنتيجة لذلك، وأعتقد أنهم كانوا يحاولون إرسال رسالة أكبر حول ما نقوم به لجمع معلومات عن الصين".

ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن منطاد التجسس الصيني المشتبه به الذي تم اسقاطه مؤخرًا هو جزء من برنامج مراقبة واسع النطاق يديره الجيش الصيني، وفقًا لما ذكره العديد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية.

وقال مسؤولون لشبكة CNN إن برنامج المراقبة، الذي يتضمن عددًا من المناطيد المماثلة، نفد جزئيًا من داخل مقاطعة هاينان الصينية الصغيرة، ولا تعرف الولايات المتحدة الحجم الدقيق لأسطول مناطيد المراقبة الصينية، لكن المصادر تقول لشبكة CNN إن البرنامج أجرى ما لا يقل عن 20 مهمة في خمس قارات على الأقل في السنوات الأخيرة.

وطلبت شبكة CNN من السفارة الصينية في واشنطن التعليق على الطرح الذي يفيد بأن المنطاد الذي تم إسقاطه هو جزء من برنامج مراقبة أوسع.