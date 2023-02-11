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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زعمت القوات الأوكرانية أنها أسقطت 20 طائرة من دون طيار إيرانية الصنع، الجمعة، خلال وابل "هائل" من الهجمات الروسية في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفاد مسؤولون عسكريون، السبت.

وفي بيان السبت، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها "دمرت" 20 طائرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد – 136"، خلال الفترة من الساعة السادسة إلى الحادية عشرة و55 دقيقة من مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تم إطلاقها بواسطة القوات الروسية من الساحل الشرقي لبحر أزوف.

ومنحت إيران مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا لتستخدمها في حربها في أوكرانيا، استهدفت الكثير منها شبكة الكهرباء ومنشآت الطاقة الأوكرانية بشكل مدمر.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان، السبت، إن روسيا أطلقت أيضا 106 صواريخ في موجات "ضخمة" من الهجمات على مستوى البلاد "خاصة على البنية التحتية المدنية".

وتابع البيان أنه "خلال الهجوم، استخدم العدو 32 صاروخًا موجهًا مضادًا للطائرات من طراز إس -300، و 74 صاروخًا جوًا وبحريًا تم تدمير 61 منها من قبل المدافعين لدينا"، مضيفًا أن القوات الروسية "أطلقت أيضًا أكثر من 90 مرة من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".