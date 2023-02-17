إسرائيل: ندعم سيادة أوكرانيا.. وسنساعدها في تطوير نظام إنذار ذكي

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(CNN)-- قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي وصل العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت سابق من يوم الخميس، إن بلاده "ستوسع مستوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وستساعدها في تطوير نظام إنذار مبكر ذكي".

وأضاف كوهين، عبر تويتر، عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أكدت أن إسرائيل تدعم بقوة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا"، وتابع أن بلاده "ستوسع مستوى المساعدة التي نقدمها، وأننا سنكون شركاء في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب".

وذكر: "اتفقنا أيضا على وجوب إدانة النشاط الإرهابي الإيراني في أوكرانيا، وضرورة اتخاذ خطوات عملية صارمة من قبل المجتمع الدولي".

كما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: "كنت سعيدا بالحديث عن أننا سنساعد في تطوير نظام إنذار مبكر ذكي لأوكرانيا".

وأعاد كوهين، خلال زيارته، فتح السفارة الإسرائيلية في كييف للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

ومن جانبه، قال زيلينسكي، عبر تلغرام: "إسرائيل كانت دائما شريكنا المهم في الشرق الأوسط، وهذه هي الزيارة الأولى لممثل إسرائيلي منذ بداية الغزو"، وأضاف: "ناقشنا تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأدعو إسرائيل للانضمام إلى تطبيق صيغة السلام الخاصة بنا".

وذكر: "أنا ممتن للمساعدات الإنسانية المقدمة لنا، وقد ناقشنا مشاركة إسرائيل في إعادة الإعمار بعد الحرب، ويمكن لأوكرانيا الاستعانة بخبرة إسرائيل في إزالة الألغام".