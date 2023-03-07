زيلينسكي يأمر بتعزيز القوات في باخموت: سندافع عن كل شبر في أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إنه أمر بتعزيز المواقع داخل مدينة باخموت شرقي البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد جزء في أوكرانيا يمكن التخلي عنه، وأضاف أنه اتخذ القرار بعد التشاور مع الجيش.

وأوضح زيلينسكي: "طلبت من رئيس الأركان إيجاد القوات المناسبة لمساعدة الرجال في باخموت"، مؤكدا: "لا يوجد جزء من أوكرانيا يمكن التخلي عنه، لا يوجد خندق أوكراني لن يكون فيه قدرة جنودنا ذات قيمة على الصمود والبطولة".

ويبدو أيضا أن زيلينسكي تناول شائعات عن انسحاب أوكراني من المدينة الشرقية، مشيرًا إلى تلك على أنها "رسائل تضليل"، قادمة من أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى إحاطات اتخاذ القرار السرية، حيث يجب اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستدافع عن كل شبر من بلادها. وأكد: "نحن ندافع وسنواصل الدفاع عن كل جزء من أوكرانيا". عندما يحين الوقت، سنحرر كل مدينة وقرية في بلدنا، وسوف نرد على كل عمل حقير للمحتل ضد الأوكرانيين".