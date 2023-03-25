(CNN)-- قال مالك مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، السبت، إن أكثر من 5000 سجين أكملوا عقودهم مع الشركة وحصلوا على العفو.
وأضاف بريغوجين في رسالة صوتية نُشرت على قناته على تلغرام: "في الوقت الحالي، أكمل أكثر من 5000 شخص عقودهم مع PMC Wagner وتم العفو عنهم".
وأوضح بريغوجين، الشهير بلقب "طباخ بوتين"، أن "نسبة الأشخاص الذين عادوا إلى الإجرام مرة أخرى خلال الشهر هي 0.31، وهو ما يقل 10-20 مرة عن الأرقام القياسية قبل العملية الخاصة".
واعتمد جيش بريغوجين الخاص بشكل كبير على تجنيد المدانين من السجون الروسية مع وعد بالعفو المجاني والتعويض النقدي، إذا نجوا لمدة ستة أشهر في ساحة المعركة.