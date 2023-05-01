وزارة الدفاع الروسية تُعلق على إصابة الأهداف التي قصفتها في أوكرانيا

قُصفوا ليلًا أثناء نومهم.. شاهد ما حدث بعدما ضرب صاروخ روسي مبنى سكنيًا بأوكرانيا

زعيم فاغنر يحذر من أن قواته "على وشك الانهزام" في أوكرانيا.. ما السبب؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام، الاثنين، إن "جميع الأهداف المحددة أصيبت" في ضربات صاروخية شُنت على أوكرانيا، خلال الليل.

وأضافت وزارة الدفاع: "شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا صاروخيًا جماعيًا بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوًا وبحرًا، على المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".

وأشارت الوزارة في التحديث اليومي إلى أن الهجوم الروسي على مدينة باخموت الأوكرانية مستمر.

وفي وقت مبكر الاثنين، أفاد مسؤولون أوكرانيون أن الهجمات الصاروخية على مدينة بافلوغراد، أسفرت عن إصابة 34 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركه فلاديمير روغوف، الحاكم الروسي لمنطقة زاباروجيا، يظهر أن روسيا استهدفت مستودعًا للذخيرة في محطة سكة حديد في بافلوغراد.

ولم تتمكن CNN من التحقق من مقاطع الفيديو.