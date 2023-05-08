روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في هجوم مزعوم على الكرملين بطائرات دون طيار

(CNN)-- انتقد الأوليغارشي الروسي أندريه كوفاليف، غزو موسكو الشامل لأوكرانيا وعواقبه على البلاد، ووصفه بأنه "حرب مروعة".

وفي خطاب بالفيديو شاركه رجل الأعمال الروسي على تلغرام، الإثنين، قال كوفاليف في البداية إنه كان متأكدًا من أن القوات الروسية ستخترق الدفاعات وتستولي على كييف في غضون 2-3 أسابيع، ولكنها سارت بعد ذلك في الاتجاه المعاكس.

وأشار إلى خسائر روسيا الكبيرة في الحرب، بما في ذلك تراجع القوات الروسية، والطراد الحربي موسكفا الذي غرق في أبريل/ نيسان الماضي، وانفجار جسر القرم، والهجوم المزعوم للكرملين.

وقال كوفاليف خلال بث مباشر لحركة رواد الأعمال لعموم روسيا: "هذه ليست عملية عسكرية خاصة، إنها حرب مروعة".

وأضاف: "العالم كله ضدنا. 122 دولة صوتت للاعتراف بنا كمعتدين".

وفي مقطع فيديو منفصل تم تسجيله مسبقا، نُشر على قناته على تلغرام، خفف كوفاليف من انتقاداته، وامتدح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واقترح عليه "استدعاء خدمة رواد الأعمال" الذين "سيضمنون النصر في الحرب".

وأندري كوفاليف هو رجل أعمال روسي في مجال العقارات، وشخصية عامة، ورئيس حركة رواد الأعمال لعموم روسيا.

وبحسب سيرته الذاتية على موقع الحركة، فقد شغل سابقا، مناصب حكومية وكان عضوًا في مجلس دوما مدينة موسكو.

وفي عام 2012، أُدرج كوفاليف في "قائمة ملوك العقارات الروسية" من قبل "فوربس روسيا" بدخل قدره 55 مليون دولار.