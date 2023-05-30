أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أول تعليق له على هجمات الطائرات بدون طيار على منطقة موسكو، إن "كييف اختارت طريق ترهيب المواطنين الروس والهجمات على المباني السكنية. وهذا دليل واضح على نشاط إرهابي".

وأضاف: "نحن قلقون بشأن محاولات إثارة رد من روسيا. يبدو أن هذا ما تريده (أوكرانيا)... كييف تستفزنا لنقوم بنفس الأفعال. سنرى ما سنفعله حيال ذلك".

وقال الرئيس الروسي إن الدفاعات الجوية للمدينة تعمل بشكل طبيعي.

وقال بوتين في تصريحات مقتضبة نقلتها وكالة تاس: "عمل نظام الدفاع الجوي في موسكو بشكل مرضٍ. ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتحسينه".

وأشار بوتين إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار كانت ردًا على الضربات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

وقال بوتين: "إن القوات المسلحة الروسية تضرب حصرًا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على منشآت البنية التحتية العسكرية فقط. وبالطبع، فإن بعض هذه الضربات تستهدف المقر العسكري وكذلك مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية، التي أصيبت بقصفين قبل ثلاثة أيام."

لم تقل أوكرانيا شيئًا عن أي هجوم على مقر استخباراتها العسكرية.

كما أشار بوتين إلى أن الأوكرانيين كانوا يخططون لتخريب محطة الطاقة النووية زاباروجيا، التي تخضع للسيطرة الروسية.

وقال الرئيس الروسي: "هناك تهديدات للتأثير على عمل محطة الطاقة النووية زاباروجيا، وكذلك استخدام "أجهزة قذرة" مرتبطة بتشغيل الصناعة النووية. تحدثنا عن هذا عدة مرات".

وأضاف: "الإقليم الذي يسمى أوكرانيا كان يقودها منذ البداية أناس يسيطر عليهم الغرب. إنهم في طريق القتال ضد روسيا وأنشأوا على هذه المنطقة دولة معادية لروسيا".

وتابع: "لقد تم الكذب علينا عندما قيل لنا إن الناتو لن يتوسع في الشرق".