يحدث "في جزء من ميلي ثانية".. خبيرة تكشف معلومات صادمة عن الانفجار الداخلي الذي وقع بالغواصة

في حال العثور على "تايتان".. خبير غوص يوضح الحالة التي قد يكون عليها ركاب الغواصة

دوي غامض كل 30 دقيقة.. خبير يفسر ما قد يعنيه صوت القرع في مهمة البحث عن الغواصة المفقودة

(CNN)— مع استمرار التحقيق في كيف ومتى انفجرت الغواصة "تايتان" أثناء رحلة بحرية في أعماق المحيط، إلى حطام سفينة "تيتانيك" نهاية، الأسبوع الماضي، يقول خبير الغواصة إنه حذر الرئيس التنفيذي للسفينة من مخاوف تتعلق بالسلامة بعد رحلة قبل سنوات.

وعندما كان كارل ستانلي على متن الغواصة "تايتان" في رحلة استكشافية تحت سطح البحر قبالة سواحل جزر الباهاما في أبريل/ نيسان عام 2019، شعر أن هناك خطأ ما في الغواصة عندما سمع ضوضاء عالية.

وفي اليوم التالي لرحلته، أرسل ستانلي بريدا إلكترونيا إلى ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Expeditions المشغلة للغواصة، يدق ناقوس الخطر بشأن العيوب المشتبه بها.

وكتب ستانلي في رسالة البريد الإلكتروني، التي حصلت شبكة CNN على نسخة منها: "ما سمعته، في رأيي... بدا وكأنه عيب أو خلل في منطقة ما يتم التعامل معه من خلال الضغط الهائل".

وتابع ستانلي: "من شدة الأصوات، وحقيقة أنها لم تتوقف تماما عند العمق، وحقيقة وجود أصوات على عمق 300 قدم تقريبا تشير إلى استرخاء منطقة الطاقة المخزنة، ما يشير إلى أن هناك منطقة من الهيكل تتحطم".

وقالت السلطات إن الغواصة "تايتان" انفجرت، الأحد، بينما كانت في طريقها إلى حطام "تيتانيك"، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الخمسة. والقتلى هم: ستوكتون راش، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، والغواص الفرنسي بول هنري نارغوليه، ورجل الأعمال الباكستاني المولد شاه زاده داود وابنه سليمان ويحملان الجنسية البريطانية.

وفي رسالته الإلكترونية عام 2019، سأل ستانلي أيضا راش عما إذا كان سيفكر في اصطحاب الناس لرؤية تيتانيك دون معرفة سبب الضوضاء.

وعرضت OceanGate ركوب الغواصة تايتان للمسافرين الراغبين في فرصة مشاهدة الحطام الشهير لسفينة تيتانك.

وقال: "تخيل أن هذا المشروع تم تمويله ذاتيا، ووفقا لجدولك الزمني الخاص. هل تفكر في اصطحاب عشرات الأشخاص الآخرين إلى تيتانيك قبل أن تعرف حقا مصدر هذه الأصوات؟؟

وعندما طُلب من المتحدث باسم OceanGate التعليق على البريد الإلكتروني الخاص بستانلي، قال لشبكة CNN إنهم لم يتمكنوا من تقديم أي معلومات إضافية في هذا الوقت.