من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

تحليل إخباري بقلم نيك باتون والش، من شبكة CNN

(CNN)-- هذا لا يحدث في روسيا فلاديمير بوتين. خاصة في الأماكن العامة. يواجه الرئيس الروسي أخطر تهديد على قبضته على السلطة، خلال كل السنوات الـ23 التي يدير فيها الدولة النووية.

من المذهل أن نرى مظهر السيطرة الكاملة التي حافظ عليها طوال ذلك الوقت - نقطة النهاية لحكمه الاستبدادي - تنهار بين عشية وضحاها.

كان الأمر لا مفر منه ومستحيلا. لا مفر منه، لأن سوء إدارة الحرب لم يكن يعني سوى نظام مغلق بشكل متجانس ومحصن ضد النقد، حيث يمكن للكرملين أن ينجو من مثل هذه المغامرة الشنيعة. ومستحيل، لأن منتقدي بوتين يختفون ببساطة، أو يسقطون من النوافذ، أو يتم تسميمهم بوحشية.

ومع ذلك، يواجه الآن خامس أكبر جيش في العالم عطلة نهاية أسبوع يكون فيها قتال الأخوة - تحويل أسلحتهم إلى زملائهم الجنود - هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ النخبة في موسكو من الانهيار.

لقد اعتدنا على اعتبار أن بوتين خبير تكتيكي، لدرجة أن بداية عصيان رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين تم تقييمها في بعض الأحيان على أنها خدعة - ومحاولة من بوتين لإبقاء جنرالاته على حافة الهاوية مع أتباع مخلص لهم كنقد صريح لهم. لكن ما نراه اليوم - مع إجبار بوتين على الاعتراف بأن روستوف أون دون، مركزه العسكري الرئيسي، خارج عن سيطرته - يدفع أي فكرة جانبًا بأن الكرملين يدير الأمر.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن وحدات فاغنر قد خططت لبعض من هذا لفترة من الوقت. بدا تبرير هذا التمرد عاجلا وعفويًا - على ما يبدو غارة جوية على معسكر فاغنر في الغابة، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية - ظهر بعد ساعات من تشريح رائع للأساس المنطقي وراء الحرب، من قبل بريغوجين.

تحدث جزئيا عن الحقيقة حول البدايات الكارثية للحرب: لم تكن روسيا تحت تهديد هجوم الناتو، ولم يكن الروس يتعرضون للاضطهاد. كان الخداع الوحيد الذي قاله هو الإيحاء بأن كبار الضباط في روسيا كانوا وراء خطة الغزو، وليس بوتين نفسه. جمعت قوات فاغنر نفسها بسرعة كبيرة وانتقلت سريعًا إلى روستوف. من الصعب القيام بذلك بشكل عفوي في فترة ما بعد الظهر.

ربما كان بريغوجين يحلم بأنه يمكن أن يدفع بوتين لإجراء تغيير على رأس وزارة الدفاع التي وبخها رئيس فاغنر علنًا منذ شهور. لكن خطاب بوتين، صباح السبت، قضى على هذا الاحتمال.

هذا الآن خيار وجودي للنخبة الروسية - بين نظام الرئيس المتعثر، والمرتزق المظلم فرانكشتاين الذي أنشأته للقيام بعملها القذر، والذي انقلب على أسياده.

إنها لحظة وضوح للجيش الروسي أيضًا. قبل بضع سنوات، كانت انتقادات بريغوجين المعتدلة ستؤدي إلى قيام قوات النخبة الخاصة التي ترتدي الأقنعة بإبعاده. لكنه الآن يتجول بحرية، وأنظاره علانية في التحرك إلى موسكو. أين القوات الخاصة لجهاز الأمن الفدرالي FSB؟ هل هلكت في الحرب، أم لم تكن متحمسة لمواجهة رفاقها المسلحين وذوي الخبرة في فاغنر؟

هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها موسكو تبدو ضعيفة هذا الربيع. يجب أن يكون هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين في مايو/ أيار، قد دفع النخبة حول بوتين إلى التساؤل عن مدى ضعف دفاعات العاصمة على الأرض.

وبعد أيام، تم استهداف منازل النخبة الريفية من قبل المزيد من الطائرات بدون طيار الأوكرانية. وبين الأغنياء الروس، ستزيل أحداث الجمعة، أي سؤال حول ما إذا كان ينبغي عليهم الشك في قبضة بوتين على السلطة.

من المرجح أن تحتفل أوكرانيا بالتوقيت الكارثي لهذا التمرد داخل صفوف روسيا. من المرجح أن يتغير مسار الحرب لصالح كييف. لكن أحداث التمرد نادرًا ما تنتهي في روسيا - أو في أي مكان - بالنتائج التي شرعت في تحقيقها. تحولت إزاحة القيصر نيكولاس الثاني في روسيا عام 1917، إلى الثورة البلشفية، لينين، ثم الإمبراطورية السوفيتية.

مع ظهور هذه الدراما اليعقوبية النادرة للضعف البشري الأساسي الروسي، ليس من الحتمي أن تتبعها تحسينات. قد لا يفوز بريغوجين، وقد لا تنهار أسس سيطرة الكرملين. لكن بوتين الضعيف قد يفعل أمورًا غير عقلانية لإثبات قوته.

قد يثبت أنه غير قادر على قبول منطق الهزيمة في الأشهر المقبلة على الخطوط الأمامية في أوكرانيا. قد يكون غير مدرك لعمق السخط بين قواته المسلحة، ويفتقر إلى السيطرة المناسبة على أفعالها. يعتمد موقف روسيا كقوة نووية مسؤولة، على الاستقرار في القمة.

يمكن أن تسير الأمور أكثر بالشكل الخطأ، مما يمكن أن تحدث بشكل صحيح. لكن من المستحيل تخيل أن نظام بوتين سيعود إلى مستوياته السابقة من السيطرة منذ هذه اللحظة. والمزيد من الاضطراب والتغيير في المستقبل أمر لا مفر منه.