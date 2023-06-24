(CNN)— تتوجه الأنظار إلى العاصمة الروسية، موسكو، والإجراءات الأمنية الجارية عقب تلويح زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بالانتقام من القيادة العسكرية الروسية التي اتهمها بخطاب، الجمعة، بقصف معسكرات لمجموعته وقتل عدد كبير" من قواته.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما يحدث أولا بأول:

- ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول موسكو - التي قال رئيس بلديتها إنه يقوم بـ"إجراءات لمكافحة الإرهاب" – وكذلك إجراءات مماثلة في مدينة روستوف بالقرب من جنوب شرق أوكرانيا.

- حث جهاز الأمن الروسي "FSB" مقاتلي فاغنر على اعتقال قائدهم، وقطع التلفزيون الرسمي الروسي برامج ليلة الجمعة لنقل بيان لوزارة الدفاع يزعم أن تصريحات بريغوجين لا تتوافق مع الواقع.

مقر الـFSB في موسكو Credit: Oleg Klimov/Getty Images)

- اتهم جهاز الأمن الروسي "FSB" زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين بالدعوة إلى "تمرد مسلح" عندما تعهد بالانتقام بعد أن زعم ​​أن جيش موسكو قتل "عددا ضخما" من مرتزقته في غارة على أحد المعسكرات.

- تعهد بريغوجين بـ"الانتقام"، في خطابة قالا: "ستعاقب أرواح عشرات الآلاف من الجنود الروس، وأطلب ألا يقاوم أحد، من يبدون مثل هذه المقاومة سنعتبرها تهديدا وندمرهم على الفور، وهذا يشمل أي حواجز تقف في طريقنا، وأي طائرة تُرى فوق رؤوسنا"، وطلب من الناس البقاء في منازلهم و"التزام الهدوء، وعدم الاستفزاز".