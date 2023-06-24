ماذا يحدث في روسيا؟.. آخر التطورات بعد تلويح زعيم "فاغنر" بالانتقام من القيادة العسكرية

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ماذا يحدث في روسيا؟.. آخر التطورات بعد تلويح زعيم "فاغنر" بالانتقام من القيادة العسكرية
صورة ارشيفية تعبيرية لحارس أمن يغلق بوابة نيكولسكي في الميدان الأحمر بكاتدرائية القديس باسيل العام 2021Credit: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

(CNN)— تتوجه الأنظار إلى العاصمة الروسية، موسكو، والإجراءات الأمنية الجارية عقب تلويح زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بالانتقام من القيادة العسكرية الروسية التي اتهمها بخطاب، الجمعة، بقصف معسكرات لمجموعته وقتل عدد كبير" من قواته.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما يحدث أولا بأول:

ماذا يحدث في روسيا؟.. آخر التطورات بعد تلويح زعيم "فاغنر" بالانتقام من القيادة العسكرية

- ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول موسكو - التي قال رئيس بلديتها إنه يقوم بـ"إجراءات لمكافحة الإرهاب" – وكذلك إجراءات مماثلة في مدينة روستوف بالقرب من جنوب شرق أوكرانيا.

ماذا يحدث في روسيا؟.. آخر التطورات بعد تلويح زعيم "فاغنر" بالانتقام من القيادة العسكرية

- حث جهاز الأمن الروسي "FSB" مقاتلي فاغنر على اعتقال قائدهم، وقطع التلفزيون الرسمي الروسي برامج ليلة الجمعة لنقل بيان لوزارة الدفاع يزعم أن تصريحات بريغوجين لا تتوافق مع الواقع.

ماذا يحدث في روسيا؟.. آخر التطورات بعد تلويح زعيم "فاغنر" بالانتقام من القيادة العسكرية
مقر الـFSB في موسكوCredit: Oleg Klimov/Getty Images)

- اتهم جهاز الأمن الروسي "FSB" زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين بالدعوة إلى "تمرد مسلح" عندما تعهد بالانتقام بعد أن زعم ​​أن جيش موسكو قتل "عددا ضخما" من مرتزقته في غارة على أحد المعسكرات.

ماذا يحدث في روسيا؟.. آخر التطورات بعد تلويح زعيم "فاغنر" بالانتقام من القيادة العسكرية

- تعهد بريغوجين بـ"الانتقام"، في خطابة قالا: "ستعاقب أرواح عشرات الآلاف من الجنود الروس، وأطلب ألا يقاوم أحد، من يبدون مثل هذه المقاومة سنعتبرها تهديدا وندمرهم على الفور، وهذا يشمل أي حواجز تقف في طريقنا، وأي طائرة تُرى فوق رؤوسنا"، وطلب من الناس البقاء في منازلهم و"التزام الهدوء، وعدم الاستفزاز".

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