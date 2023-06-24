من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

استمع إلى رئيس "فاغنر" بعد توعده بالانتقام من هجوم القيادة العسكرية الروسية على معسكره

(CNN)-- حذّرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية من أي محاولة لاستغلال تمرد زعيم شركة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين "لتحقيق أهداف معادية للروس".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، السبت، إن "محاولة التمرد المسلح التي حدثت في بلادنا، تثير رفضًا حادًا في المجتمع الروسي الذي يدعم بشدة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".

وأضافت الوزارة: "تهدف تطلعات المتآمرين إلى المغامرة، في الواقع، لزعزعة استقرار الوضع في روسيا، وتدمير وحدتنا، وتقويض جهود الاتحاد الروسي الرامية إلى ضمان أمن دولي موثوق به".

وقالت الوزارة: "وبالتالي، فإن التمرد يصب في مصلحة أعداء روسيا الخارجيين".

وأكد البيان: "نحذر الدول الغربية من أي تلميحات إلى احتمال استخدام الوضع الروسي الداخلي لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. فمثل هذه المحاولات لا طائل من ورائها، ولن تجد ردًا لا في روسيا ولا بين القوى السياسية الأخرى في الخارج".

وأضاف البيان: "نحن مقتنعون بأن الوضع سيجد في المستقبل القريب، حلا يليق بالحكمة القديمة للشعب الروسي والدولة الروسية".