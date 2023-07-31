ما تقييمك للهجوم المضاد ومتى ستسلم أوكرانيا أول دفعة إف-16؟.. شاهد كيف رد وزير الدفاع الأمريكي

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الحرب "تعود تدريجيا" إلى الأراضي الروسية، بعد جولة أخرى من هجمات الطائرات بدون طيار على موسكو.

وأضاف زيلينسكي: "لقد أفلس العدوان الروسي في ساحة المعركة. اليوم هو اليوم 522 لما يسمى (العملية العسكرية الخاصة)، والتي توقعت القيادة الروسية أن تستمر أسبوعا أو أسبوعين".

وأردف قائلا: "أوكرانيا تزداد قوة. تدريجيا تعود الحرب إلى أراضي روسيا- إلى مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذه عملية حتمية وطبيعية وعادلة تماما".

ومع ذلك، حذر زيلينسكي من أن روسيا لا تزال قادرة على مهاجمة البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا الشتاء المقبل، كما فعلت العام الماضي، لإحداث تأثير مدمر.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه التقى، الأحد، مسؤولين إقليميين لمناقشة الاستعدادات للسيناريوهات المحتملة. كما التقى زيلينسكي، الأحد، بمقاتلين مصابين وفرق طبية خلال زيارة إلى منطقة إيفانو فرانكيفسك، غرب أوكرانيا.

وكانت روسيا قالت إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة موسكو، الأحد، في ثاني هجوم يتم الإعلان عنه على العاصمة الروسية، خلال أسبوع.

وخلال الأشهر الأخيرة، أبلغت روسيا أيضا عن وصول صواريخ أوكرانية إلى مدن على بعد أميال من الحدود، وتوغلات من قبل مقاتلين روس مناهضين للكرملين متحالفين مع كييف.