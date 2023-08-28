أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قد يكون دونالد ترامب ومحاموه أكثر الأشخاص انشغالا في الولايات المتحدة العام المقبل. يواجه الرئيس الأمريكي السابق محاكمات جنائية في أربع مدن مختلفة - واشنطن العاصمة ونيويورك وأتلانتا وفورت بيرس، فلوريدا - بالإضافة إلى جدول حملته الانتخابية النشط.

وحتى لو وضعنا الحملة الانتخابية جانبًا، فإن ترامب سيحظى بعام مزدحم بشكل غير عادي.

حددت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان موعد محاكمة تخريب الانتخابات الفيدرالية في 4 مارس/ آذار، أي اليوم السابق ليوم الثلاثاء الكبير، عندما يتوجه الناخبون في أكثر من اثنتي عشرة ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت تشوتكان، الاثنين، إن الرئيس السابق سيمثل للمحاكمة بتهم تزعم أنه عمل على إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ورفضت تشوتكان مواعيد المحاكمة التي اقترحتها وزارة العدل والفريق القانوني لترامب. وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2024، في حين طلب محامو ترامب موعدًا في أبريل/ نيسان 2026.

ومع ذلك، بعد ثلاثة أسابيع فقط، حدد أحد قضاة نيويورك موعدًا للمحاكمة في 25 مارس/آذار في القضية الجنائية المرفوعة ضد ترامب والمتعلقة بدفع رشاوى لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية بقصد إخفاء سلوك غير قانوني مرتبط بحملته الرئاسية لعام 2016. ترتبط التهم الجنائية بتحقيق المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، في مدفوعات مالية سرية تم تقديمها خلال حملة عام 2016 لستورمي دانييلز، التي زعمت أنها على علاقة غرامية مع ترامب، وهو ما ينفيه.

وفي فلوريدا، تم تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه في مايو/ أيار 2024، مع جلسة استماع تمهيدية في يوم 14 ومحاكمة في اليوم الـ20 من الشهر نفسه.